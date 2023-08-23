В Белгородской области за сутки зафиксировали около 75 прилетов и более 10 атак БПЛА

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях жилых домов, линий электропередачи и газоснабжения во многих районах области

БЕЛГОРОД, 23 августа. /ТАСС/. Количество прилетов со стороны ВСУ по территории Белгородской области за прошедшие сутки составило порядка 75, в нескольких населенных пунктах зафиксированы атаки беспилотниками. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгородском районе по МАПП "Нехотеевка" выпущено четыре артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка - два. Также в Журавлевке с БПЛА сброшено семь взрывных устройств. В хуторе Варишкин противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство", - написал Гладков.

По словам губернатора, в Волоконовском районе 22 августа из миномета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано 13 прилетов. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино было выпущено 12 минометных снарядов, по селу Дроновка - 2 минометных снаряда. "Между селами Ивановская Лисица и Антоновка сбит БПЛА самолетного типа. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - отметил глава региона.

В Краснояружском районе под минометный обстрел попала окраина села Поповка - установлено 11 прилетов. В результате в двух частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады, кровля, заборные ограждения, повреждена линия газоснабжения. "В данный момент аварийные службы устраняют последствия", - проинформировал Гладков.

Также на окраине села Поповка в Краснояружском районе с БПЛА было сброшено пять осколочных боеприпасов, по окраине села Староселье выпущено четыре артиллерийских снаряда, с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. В Шебекинском округе по селу Середа во вторник было выпущено 10 артиллерийских снарядов, по селу Новая Таволжанка - 5 минометных снарядов. Под минометный обстрел попал хутор Панков - зафиксировано девять прилетов. В результате обстрела повреждена линия электропередачи.

Ранее сообщалось, что в среду утром в Валуйском городском округе на территорию санатория в селе Лавы с БПЛА было сброшено четыре осколочных боеприпаса, погибли трое мирных жителей. На двух этажах санатория повреждены окна и фасад здания.