В Дагестане в ДТП погиб один человек

Еще трое пострадали

МАХАЧКАЛА, 23 августа. /ТАСС/. Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Дербентском районе Дагестана. Об этом сообщает МВД Дагестана.

"В Дербентском районе на федеральной трассе местный житель, управляя автомобилем Toyota Camry, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Chevrolet Klan. В результате ДТП водитель Chevrolet Klan от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия. Водитель Toyota Camry и его 20-летний пассажир, а также 32-летний пассажир Chevrolet Klan доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.