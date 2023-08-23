23 августа, 10:02

В Дагестане в ДТП погиб один человек

Еще трое пострадали

МАХАЧКАЛА, 23 августа. /ТАСС/. Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Дербентском районе Дагестана. Об этом сообщает МВД Дагестана.

"В Дербентском районе на федеральной трассе местный житель, управляя автомобилем Toyota Camry, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Chevrolet Klan. В результате ДТП водитель Chevrolet Klan от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия. Водитель Toyota Camry и его 20-летний пассажир, а также 32-летний пассажир Chevrolet Klan доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияДагестан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация