В Новосибирске суд арестовал виновника ДТП, где один человек погиб и двое пострадали

Обвиняемый признал вину

НОВОСИБИРСК, 23 августа. /ТАСС/. Дзержинский районный суд в Новосибирске заключил под стражу виновника ДТП, в результате которого погибла девушка-пешеход и еще два человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Постановлением Дзержинского районного суда Новосибирска удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 21 октября 2023 года в отношении Агеева И. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вину обвиняемый признал. По информации полиции, автомобиль Ford Focus под управлением 20-летнего водителя проехал на перекрестке на запрещающий знак светофора и столкнулся с автомобилем Toyota Corolla, который выбросило на пешеходное ограждение, а затем на пешеходов. В результате ДТП на месте от полученных травм скончалась 23-летняя девушка-пешеход, женщина-пешеход и пассажир пострадавшего автомобиля были госпитализированы с различными травмами.