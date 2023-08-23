В Ростовской области ликвидировали подпольную табачную фабрику

Возбуждено уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 августа. /ТАСС/. Оперативники Южной таможни ликвидировали подпольную фабрику по изготовлению сигарет и табака в Ростовской области, возбуждено дело. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Южной оперативной таможни.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в городе Морозовске таможенники обнаружили автоматизированную линию полного цикла, более 120 тыс. пачек сигарет торговых марок Dove, "Корона", Mac, Kalipso и свыше 400 тыс. нефасованных сигарет. Также из незаконного оборота были изъяты 8,5 тонны смешанного измельченного табака, фасовочные материалы для изготовления сигаретных пачек, более 1 млн поддельных белорусских акцизных марок и печати и документы учета производственного процесса различных организаций", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сбывать контрафактные сигареты планировали в Краснодарском крае, Московской и Ростовской областях.

"В отношении организатора и его пособника возбуждены дела по п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство и хранение товаров и продукции без маркировки, совершенное в особо крупном размере) и п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Решается вопрос о возбуждении дела по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере)", - добавили в пресс-службе.

Следствие продолжается.