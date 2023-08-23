В Краснодаре выявили 76 мигрантов, нарушивших миграционное законодательство

В ГУ МВД России по региону сообщили, что в отношении семи человек составлены протоколы о привлечении к административной ответственности в связи с нарушением режима пребывания в стране

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Краснодаре в ходе рейда на территории жилого комплекса установили 76 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Оперуполномоченные центра по противодействию экстремизму краевого главка полиции совместно с сотрудниками УМВД России по городу Краснодару во взаимодействии с коллегами из регионального управления ФСБ России провели рейды на территории ЖК по улице Западный Обход, направленные на выявление нарушений миграционного законодательства. 76 иностранных граждан с нарушением миграционного законодательства доставлены в полицию", - говорится в сообщении краевого главка полиции.

Уточняется, что в отношении семи человек составлены протоколы о привлечении к административной ответственности в связи с нарушением режима пребывания на территории РФ, также выявлены факты фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан.

Ранее следователи следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю организовали проведение проверки по факту противоправных действий приезжих из стран Центральной Азии на территории жилого комплекса "Самолет" в Краснодаре, местные жители жаловались, что приезжие в состоянии опьянения находятся на детских и спортивных площадках, спят на общих балконах дома и так далее.