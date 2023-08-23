В Подмосковье женщина перепутала педали в машине и врезалась в торговый центр

В результате ДТП пострадала продавец одного из магазинов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Водитель иномарки врезалась в стеклянный фасад торгового центра в Балашихе, пострадала продавец одного из магазинов в ТЦ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло около 11:00 на шоссе Энтузиастов. "По предварительной информации, водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем иностранного производства, не справилась с управлением и совершила наезд на стеклянный фасад торгового центра. В результате ДТП продавец торговой точки был доставлен в медицинское учреждение и после осмотра отпущен домой", - сказал собеседник агентства. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что машина врезалась в ТЦ "Вертикаль". "По предварительным данным, она перепутала педали газа и тормоза, что и стало причиной происшествия", - добавил представитель правоохранительных органов.