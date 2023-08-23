Белорусские пограничники обнаружили тело беженца на границе с Латвией

Смерть наступила около пяти дней назад, сообщил пограничный комитет республики

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Белорусские пограничники обнаружили около границы с Латвией тело беженца, предположительно, из Азии. Об этом сообщил пограничный комитет республики.

"Днем 21 августа на границе с Латвией в Верхнедвинском районе полоцкие пограничники обнаружили труп мужчины, предположительно, выходца из Азии", - говорится в сообщении.

Тело было накрыто клеенкой, вещей и документов рядом не обнаружили. Смерть наступила около пяти дней назад, добавили в комитете.

С начала года это уже шестая смерть беженцев на границе с Латвией, зафиксированная белорусскими пограничниками. С начала года на белорусской стороне, по данным погранкомитета, уже погибли 16 беженцев по вине силовиков сопредельных стран ЕС.

"Заявления главы погранслужбы Латвии об ужесточении методов и способов выталкивания беженцев под предлогом "усиления границы" начали реализоваться на практике", - рассказали в Госпогранкомитете.

Польские, латвийские и литовские силовики регулярно пытаются вытеснить на белорусскую территорию мигрантов и оставляют на границе тела умерших беженцев. Сотрудниками Госпогранкомитета Белоруссии в 2022 году было пресечено более 3,8 тыс. попыток вытеснения из стран ЕС порядка 31 тыс. иностранцев. Кабинет министров Латвии 8 августа принял решение о введении усиленного режима охраны белорусско-латвийской границы в связи с ростом потока нелегальных мигрантов и присутствием на территории Белоруссии бойцов ЧВК "Вагнер".