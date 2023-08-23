В Турции сообщили, что тушение природного пожара в Чанаккале осложняет сильный ветер

Скорость ветра во второй половине дня достигла 60 км/ч, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы

СТАМБУЛ, 23 августа. /ТАСС/. Сильный ветер создает трудности для тушения крупного лесного пожара в провинции Чанаккале на западе Турции. Скорость ветра во второй половине дня достигла 60 км/ч, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы в прямом эфире телеканала TRT.

"Скорость ветра, как мы предполагали, увеличилась с 40 км/ч до 60. Полная картина прояснится в течение часа-двух", - сказал министр, добавив, что принимаются необходимые меры, чтобы не допустить распространение огня на новые районы.

Ранее сообщалось, что пожар, полыхающий второй день в Чанаккале, охватил площадь в 1,5 тыс. га. Его тушат с воздуха 8 самолетов, 26 вертолетов, на земле - свыше 600 единиц пожарной техники и почти 2,7 тыс. человек. Пролив Дарданеллы с утра закрыт для судоходства в целях обеспечения тушения пожара самолетами-амфибиями. Жертв нет, от пожара, по данным Минздрава Турции, пострадали 95 человек, в основном от отравления дымом.