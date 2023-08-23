В Подмосковье задержали мужчину, избившего девушку на пробежке

По данным правоохранительных органов, обвиняемый ударил пострадавшую из-за того, что, по его мнению, на ней были слишком короткие шорты

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который ударил девушку кулаком по лицу в Нахабине. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в причинении телесных повреждений девушке в подмосковном Нахабине", - сказала она.

Волк добавила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Уголовное дело находится на контроле прокуратуры, добавили в надзорном ведомстве Подмосковья.

Утром во вторник мужчина на улице Белобородова ударил кулаком по лицу девушку, которая была на утренней пробежке. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что мужчина ударил девушку из-за того, что, по его мнению, на ней были слишком короткие шорты.