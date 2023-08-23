В Ростовской области при опрокидывании снегоболотохода пострадали двое детей

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 августа. /ТАСС/. Двое детей получили различные травмы при опрокидывании снегоболотохода вблизи базы отдыха в Ростовской области. Об этом журналистам сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ростовской области.

"Несовершеннолетний 2013 года рождения, управляя транспортным средством снегоболотоход, по предварительным данным, не справился с управлением, в результате чего допустил опрокидывание. В качестве пассажиров с ним находились несовершеннолетний 2011 года рождения и несовершеннолетняя 2016 года рождения. В результате ДТП получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение пассажир 2016 года рождения, пассажиру 2011 года рождения была оказана разовая медицинская помощь, после чего он был отпущен домой", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что инцидент произошел на берегу реки Дон вблизи базы отдыха "Жемчужина Дона", полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.