Во Владимире приостановили работу четырех точек общепита после случаев отравления шаурмой

Два предприятия закрыли на 80 суток, еще два - на 90 дней

ТАСС, 23 августа. Октябрьский и Ленинский районные суды Владимира приостановили на срок от 80 до 90 суток работу четырех предприятий общественного питания после отравления более 100 человек шаурмой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"23 августа суд признал ИП Давудяна А. Г. и ИП Рустамова З. Д. виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6. 6 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения". По решению суда приостановлена деятельность предприятий быстрого обслуживания, в которых пострадавшие отравились шаурмой", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Октябрьским районным судом на 80 суток приостановили работу двух точек общепита на проспекте Строителей и улице Тракторной, решением Ленинского райсуда на 90 суток закрыли объекты на улицах Верхняя Дуброва и Чайковского.

При проведении внеплановых проверок на предприятиях общепита выявили нарушения санитарного законодательства, в том числе не соблюдались требования по санобработке помещений, используемое для приготовления шаурмы сырье не имело товарно-сопроводительной документации, сотрудники работали без специальной санитарной одежды и медицинских книжек. Выявили и другие нарушения.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал о том, что с 16 августа за медицинской помощью с отравлением обратились 107 человек, в том числе 23 ребенка. Около половины из них были госпитализированы. Пострадавшие приобретали шаурму в точке общепита во Владимире. Причиной отравления, по предварительным данным, стало зараженное сальмонеллой мясо, а также антисанитарные условия.

По факту отравлений возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". 21 августа задержали 46-летнего жителя Московской области, который, как полагает следствие, поставлял в пункты общепита мясную продукцию, не отвечающую требованиям безопасности.