В Набережных Челнах два человека пострадали при пожаре в торговом центре

К тушению привлекались 44 человека и 17 единиц техники

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Пожар произошел в павильоне торгового центра "Европа Центр" в Набережных Челнах в Татарстане, пострадали два человека. Об этом журналистам сообщили в пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 12:24 поступило сообщение о задымлении в здании торгового центра по адресу: г. Набережные Челны, пр-т Мира, 24а, ТЦ "Европа Центр". Силы и средства Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона реагировали по рангу пожара №1 Бис", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место пожарные обнаружили открытое горение вещей в павильоне на втором этаже на площади 10 кв. м. Люди эвакуировались самостоятельно.

В 12:50 пожар потушили. Два человека пострадали, надышавшись угарным газом. К тушению привлекались 44 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России - 25 человек и 10 единиц техники.