В Прикамье в ДТП с "Камазом" погибла женщина

Пострадали четыре человека

ПЕРМЬ, 23 августа. /ТАСС/. В ДТП с "Камазом" на трассе Пермь - Екатеринбург в Пермском крае погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Сегодня около 12:30 (10:30 мск) на автодороге Пермь - Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2112, на 100-м км трассы не учел безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и допустил столкновение с Chevrolet Niva, которую отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение в большегрузом "Камаз", - сообщили в управлении МВД.

По данным ведомства, в результате аварии женщина-пассажир автомобиля ВАЗ-2112 погибла на месте. Четырех человек - пассажира ВАЗ-2112, водителя и двух пассажиров Chevrolet Niva, в том числе ребенка 2021 года рождения, доставили в больницу с различными травмами.