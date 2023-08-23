23 августа, 12:47

На трассе под Волгоградом в ДТП погиб двухлетний ребенок

Пострадали четыре человека

ВОЛГОГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Легковой автомобиль въехал в опору ЛЭП на трассе в Котельниковском районе Волгоградской области. Погиб двухлетний пассажир, еще трое взрослых и пятилетний ребенок пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

"На трассе в Котельниковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Camry не справилась с управлением, съехала с дороги и совершила наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП погиб двухлетний пассажир автомобиля. Трое взрослых и пятилетний ребенок доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ДТП случилось около 14:10 часов в среду. На месте аварии работают следственно-оперативная группа и экипажи ДПС. Устанавливаются обстоятельства происшествия. 

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РоссияВолгоградская область
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