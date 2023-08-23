В Иванове четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

Проводится проверка

ТАСС, 23 августа. Четыре человека пострадали в результате столкновения городского пассажирского автобуса с легковым автомобилем в Иванове. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"По предварительным данным, травмы получили три пассажира [автобуса]. Их характер уточняется. Травмирован также водитель первой легковой автомашины", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, водитель автобуса №2 на улице Громобоя совершил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем, который врезался в еще одну легковую машину.

На месте аварии работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту дорожной аварии прокуратура Ивановской области организовала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.