СК требует ареста организатора нелегальной экскурсии вдоль русла Неглинки в Москве

В ходе экскурсии погибли восемь человек

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. СК требует заключить под стражу задержанного в Петербурге гендиректора ООО "Спутник" Александра Кима, которого считают одним из организаторов нелегальной экскурсии вдоль русла подземной реки Неглинки в центре Москвы, в ходе которой погибли восемь человек. Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком районном суде, куда поступили соответствующие материалы следствия.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Киму в рамках расследования уголовного дела ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сказали в суде.

ООО "Спутник" базируется в Санкт-Петербурге и через свой сайт осуществляет продажу и организацию экскурсий в Москве, Петербурге и других городах России. Ким был задержан в Петербурге и доставлен в Москву. Кроме него, по делу также проходит диггер Никита Дубас, которого считают непосредственным организатором прогулки вдоль Неглинки. В числе фигурантов уголовного дела также генеральный директор ООО "Авангард" Александр Лазовский, который находится в розыске. Согласно имеющейся информации, 21 августа он покинул Россию и улетел в ОАЭ.