Ходатайство СК об аресте диггера Никиты Дубаса поступило в суд

В рамках расследования дела о гибели людей в коллекторе Неглинки ведомство также требует ареста гендиректора ООО "Спутник" Александра Кима

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Материалы следствия с требованием заключить под стражу диггера Никиту Дубаса, который считается одним из организаторов нелегальной экскурсии вдоль русла подземной реки Неглинка в центре Москвы, в ходе которой погибли восемь человек, поступили в Замоскворецкий районный суд. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданина Белоруссии Дубаса, обвиняемого по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сказали в суде.

Дубас родился в Белоруссии, в студенческие годы перебрался в Москву, где увлекся исследованием подземных коммуникаций города. Позже стал организовывать несанкционированные властями Москвы прогулки вдоль русла подземных рек Пресня и Неглинка.

В рамках расследования дела о гибели людей в коллекторе Неглинки СК также требует ареста гендиректора ООО "Спутник" Александра Кима. Компания осуществляет организацию экскурсий в Москве, Петербурге и других городах России. Ким был задержан в Петербурге и доставлен в Москву. В числе фигурантов уголовного дела также генеральный директор ООО "Авангард" Александр Лазовский, который находится в розыске. Согласно имеющейся информации, 21 августа он покинул Россию и вылетел в ОАЭ.