В Челябинске зафиксировали превышение концентрации взвешенных частиц

Пресс-служба Челябинского металлургического комбината заявила о штатной работе предприятия, где 22 августа произошел выход взвеси запыленного воздуха

ЧЕЛЯБИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Кратковременные превышения нормативной концентрации взвешенных веществ зафиксировали в Металлургическом районе Челябинска 23 августа, где накануне произошел выход взвеси запыленного воздуха на Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК, группа "Мечел"). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства экологии Челябинской области.

"По данным со стационарных постов территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха и передвижной лаборатории ОГКУ "Центр экологического мониторинга Челябинской области", 23 августа на станциях контроля территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха фиксировались кратковременные превышения концентраций по взвешенным веществам в Металлургическом районе", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Челябинского металлургического комбината, 23 августа предприятие работает в штатном режиме. Все последствия вчерашней ситуации в доменном цехе, "вызвавшей однократное кратковременное задымление", оперативно устранили. Служебное расследование причин произошедшего продолжается.

22 августа со ссылкой на пресс-службу ЧМК сообщалось, что на комбинате произошла нештатная ситуация, во время которой на одной из домен ЧМК при выпуске чугуна случился "обрыв" летки. Это привело к кратковременному выходу взвеси запыленного воздуха. Оранжевый цвет дыма был обусловлен наличием оксида железа, взвешенные частицы осели на территории предприятия.