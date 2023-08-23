В горах Ингушетии погибла туристка из Пятигорска, сорвавшаяся с вершины водопада

Она делала селфи на краю Ляжгинского водопада и упала с 30-метровой высоты

МАГАС, 23 августа. /ТАСС/. Туристка из Пятигорска разбилась насмерть в горах Ингушетии во время похода к Ляжгинскому водопаду. Об этом говорится в сообщении МЧС республики.

"Делавшая селфи на краю Ляжгинского водопада туристка из Пятигорска разбилась насмерть. Несчастный случай произошел сегодня в 12:35, женщина 1961 года рождения отправилась в поход - возле Ляжгинского водопада решила сделать селфи, однако в процессе потеряла равновесие и упала с 30-метровой высоты", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что местный житель вызвал отряд спасательный отряд "Армхи", но женщину было уже не спасти. На месте происшествия работают следователи.