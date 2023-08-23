Мощная буря произошла на западе Саудовской Аравии

Основной удар стихии пришелся на города Джидда и Мекка

ДУБАЙ, 23 августа. /ТАСС/. Мощная буря, сопровождавшаяся ливнем и грозами, произошла во вторник вечером в нескольких провинциях на западе Саудовской Аравии. Об этом сообщает газета Khaleej Times.

Основной удар стихии пришелся на города Мекка и Джидда. На видеозаписях, распространенных в социальных сетях, видно, как сильные порывы ветра сбивают с ног прохожих, валят деревья, опрокидывают тяжелые металлические конструкции, рекламные щиты и мусорные баки. В некоторых населенных пунктах страны затопило улицы, потоки воды уносили автомобили, в которых находились люди.

Представитель Национального метеорологического центра Саудовской Аравии Хусейн аль-Кахтани написал в социальной сети X (ранее Twitter), что скорость ветра, обрушившегося на Мекку, достигала 80 км/ч (22,2 м/с). В провинции объявили красный уровень опасности, поскольку метеорологи допускают, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до четверга.