23 августа, 13:28

На юге Ирана из-за пожара на заводе пострадали более 20 человек

Как сообщило агентство ISNA, на момент, когда произошло возгорание, на территории завода находились не менее 65 сотрудников

ТАСС, 23 августа. Минимум 23 человека пострадали в результате пожара на заводе по производству пенопласта в Ширазе. Об этом сообщило агентство ISNA.

По его данным, на момент, когда произошло возгорание, на территории завода находились не менее 65 сотрудников. 19 из них отравились угарным газом, еще 4 пострадали от воздействия продуктов горения пенопласта и были госпитализированы.

Пламя распространилось на площади 7 тыс. кв. м. В результате пожара взорвались несколько бензобаков на территории завода, однако экстренные службы смогли предотвратить взрыв цистерны с пентаном.

В ликвидации возгорания приняли участие сотрудники 17 пожарных депо, на место происшествия прибыли 24 пожарных расчета. Службы смогли полностью локализовать возгорание. 

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