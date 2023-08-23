В ДР Конго из-за земельного спора погибли по меньшей мере 12 человек

Двое полицейских и двое солдат пропали без вести, передает Reuters

ПРЕТОРИЯ, 23 августа. /ТАСС/. 12 человек, в том числе 3 сотрудника службы безопасности, погибли в Демократической Республике Конго (ДРК) из-за ожесточенного земельного спора. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей армии.

По их словам, вооруженное столкновение произошло в провинции Итури, для которой характерна социальная напряженность. Кроме того, двое полицейских и двое солдат пропали без вести. Отмечается, что инцидент стал кульминацией разногласий по поводу того, какой из двух деревень принадлежит земельный участок.

ДРК на протяжении нескольких десятилетий страдает от вооруженных конфликтов. Межобщинное напряжение между населяющими провинцию Итури народами ленду и хима восходит еще к началу прошлого столетия. С тех пор время от времени между ними возобновлялись столкновения. В конце 2019 года вновь начали поступать сообщения о волнениях и взаимных нападениях ленду и хима в связи со спорами о правах на владение пахотной землей и пастбищами. Попытки правительственных сил восстановить порядок и законность наталкиваются на вооруженное сопротивление местных группировок.