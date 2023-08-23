МВД объявило в розыск еще одного сына Заремы Мусаевой

Статья, по которой ведется розыск, не уточняется

ГРОЗНЫЙ, 23 августа. /ТАСС/. МВД России объявило в федеральный розыск сына экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой Абубакара Янгулбаева. Соответствующая информация размещена в базе ведомства.

"Разыскивается по статье УК", - говорится в документе без уточнения статьи УК РФ.

В 2022 году в Нижегородской области была задержана Зарема Мусаева. Ее доставили в Грозный как свидетеля по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному в 2019 году. Позднее в ее отношении возбудили уголовное дело за применение насилия к полицейскому во время допроса и приговорили к 5,5 года колонии.

В отношении брата Абубакара Ибрагима Янгулбаева возбуждено уголовное дело за призывы к террористической деятельности. Его объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. Росфинмониторинг внес братьев в перечень террористов и экстремистов.