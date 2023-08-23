Суд оставил под стражей обвиняемого в похищении 14 лет назад жительницы Челябинска

По данным следствия, Владимир Ческидов привез женщину домой под предлогом распития спиртного осенью 2009 года, а в итоге удерживал там до середины лета 2023 года

ЧЕЛЯБИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Челябинский областной суд, рассмотрев жалобу адвоката мужчины, обвиняемого в совершенном 14 лет назад похищении жительницы Челябинска, отказался изменить меру пресечения в виде содержания под стражей на более мягкую. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Владимира Ческидова, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 1 августа 2023 года, которым обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

Обжалуя постановление районного суда, адвокат просил его отменить, избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

По данным следствия, осенью 2009 года в Челябинске мужчина под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу. Ее он удерживал в доме до середины лета 2023 года. После обострения психического заболевания мужчину доставили в лечебное учреждение, а женщина смогла покинуть домовладение.

Следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. При проведении расследования уголовного дела установили причастность мужчины к совершению убийства местной жительницы в 2011 году. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". После совершения убийства он расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома.