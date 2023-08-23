Росприроднадзор потребовал от владельца разрушенного дебаркадера более 350 млн рублей

В марте 2023 года плавучий ресторан "Серебряный кит" практически полностью ушел под воду, чем причинил ущерб Неве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора потребовало от владельца плавучего ресторана "Серебряный кит", который частично затонул в Санкт-Петербурге, возместить более 350 млн рублей вреда, причиненного Неве. Об этом сообщила пресс-служба управления.

"СЗМУ Росприроднадзора требует от владельца "Серебряного кита" возместить свыше 350 млн рублей вреда, причиненного Неве ООО "Фарсэй", являющимся собственником плавучего ресторана-дебаркадера "Серебряный кит", направлено претензионное письмо о возмещении вреда", - говорится в сообщении.

В надзорном органе уточнили, что расчет вреда произвели на основании методики, в которой учитывается, в том числе, тоннаж судна, коэффициент состояния водного объекта. В марте 2023 года "Серебряный кит" в результате повреждения корпуса понтона в период ледохода накренился на левый борт. Железобетонный корпус длиной порядка 65 м практически полностью ушел под воду.

"Водным кодексом сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов), запрещены. Ресторан-дебаркадер не является естественным компонентом реки Нева, в связи с чем нахождение судна в водном объекте приводит к его засорению", - объяснили в Росприроднадзоре.

Ранее суд в Петербурге обязал собственника убрать из акватории Невы частично затопленный плавучий ресторан. Истцом выступила Северо-Западная транспортная прокуратура. Как уточнила пресс-служба ведомства, поводом для обращения в суд послужили результаты прокурорской проверки и бездействия собственника по его подъему, что создает угрозу безопасности судоходства.

Согласно экспертному заключению от 17 мая, железобетонный корпус практически весь погружен в воду, учитывая уклон грунта, эксперты не исключают дальнейшее сползание объекта в воду. В случае опрокидывания судна набережная Невы также может получить повреждения, характер и объем которых заранее спрогнозировать невозможно.

Стоечное судно "ДЖ-39" расположено между спусками 7 и 8, напротив парка культуры и отдыха имени И. В. Бабушкина. Развлекательный комплекс "Серебряный кит" размещен на участке Невы на основании договора аренды, который утратил силу 8 сентября 2021 года. У объекта нет необходимых документов, дебаркадер сняли с учета 30 сентября 2021 года, эксплуатироваться судно не может.