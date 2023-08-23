В Воронежской области двух человек нашли мертвыми в пропускном коллекторе пруда

Проводится проверка

ВОРОНЕЖ, 23 августа. /ТАСС/. Следователи нашли тела мужчины и его сына в пропускном коллекторе пруда в Бутурлиновском районе Воронежской области, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба следственного управления СК по региону.

"В пропускном коллекторе плотины пруда, расположенного вблизи села Чулок Бутурлиновского района Воронежской области, обнаружены тела 46-летнего мужчины и его 18-летнего сына без видимых следов насильственной смерти. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

Как сообщается в некоторых Telegram-каналах, погибший мужчина занимался в Бутурлиновке бизнесом. "Проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники погибших и иные лица, назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления точной причины смерти погибших, выполняется комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУ СК по Воронежской области.