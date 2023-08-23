В Петербурге задержали двух патрульных полицейских за избиение задержанных

По данным следствия, сотрудники правоохранительных органов применили в отношении задержанной за совершение административного правонарушения супружеской пары наручники и распылили в лицо мужчине содержимое газового баллончика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Следователи СК и сотрудники управления собственной безопасности полиции задержали в Санкт-Петербурге двух сотрудников патрульно-постовой службы, которых подозревают в избиении супружеской пары, задержанной ими в начале месяца в Красносельском районе города за административное правонарушение. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

"Следственным отделом по Красносельскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "б", "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", по факту причинения телесных повреждений жителям Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Подозреваемые служат в отдельной роте полка патрульно-постовой службы УМВД России по Красносельскому району города. По версии следствия, 3 августа на улице Маршала Казакова полицейские применили в отношении задержанной за совершение административного правонарушения супружеской пары наручники и распылили в лицо мужчине содержимое газового баллончика. Затем нарушителей поместили в салон служебного автомобиля - там сотрудники нанесли мужчине множественные удары по голове. Доставив супругов к отделу полиции, патрульные вновь избили потерпевшего и ударили ногой его жену.

В ближайшее время фигурантам изберут меру пресечения и предъявят обвинение. В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что в отношении обоих сотрудников проводят служебную проверку.