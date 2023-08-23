Суд назначил девять лет лишения свободы жителю Тюмени, захватившему заложников в магазине

Первые три года он отбудет в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима

ТЮМЕНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге назначил девять лет лишения свободы 34-летнему жителю Тюмени, который в марте захватил заложников в магазине, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

"В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о захвате заложников в Тюменской области. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с ограничением свободы на срок один год. Отбывать первые три года осужденный будет в тюрьме, остальные шесть лет - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Его признали виновным по п. "г", "ж" ч. 2 ст. 206 УК РФ "Захват в заложники и удержание более двух лиц с применением предмета, используемого в качестве оружия", ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". В следственном управлении СК России по Тюменской области добавили, что при проведении расследования допросили более 20 человек. Приговор в законную силу еще не вступил.

10 марта мужчина, находясь в магазине в Тюмени, без конкретных намерений вооружился ножом с витрины и захватил трех сотрудников. Позднее двум из них удалось выбраться через запасной выход. Захватчик, удерживая одного потерпевшего, стал требовать представителей СМИ в обмен на освобождение заложника, позже его задержали. Как сообщали ранее в объединенной пресс-службе судов Тюменской области, мужчина признал вину в полном объеме.