У жителя Крыма изъяли 30 кг наркотиков на сумму более 40 млн рублей

Его заключили под стражу на два месяца

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. У жителя Крыма изъяли более 30 кг наркотиков на сумму более 40 млн рублей, сообщили журналистам в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

"Пресечена противоправная деятельность гражданина России, который подозревается в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Установлено, что 32-летний безработный житель Джанкойского района в апреле 2023 года выращивал наркосодержащее растение (коноплю) с целью дальнейшего незаконного сбыта оптовыми и розничными партиями наркозависимым лицам. Сотрудниками УФСБ обнаружено и изъято (в пересчете на сухое вещество) 11,3 кг наркотического средства каннабис и 20,2 кг частей конопли, содержащих наркотическое средство тетрагидроканнабинол. Стоимость изъятого составляет более 40 млн рублей", - говорится в сообщении.

Следственный отдел УФСБ в отношении него возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Киевский районный суд Республики Крым избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, добавили в ведомстве.