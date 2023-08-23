Суд назначил домашний арест подозреваемому по делу об отравлении шаурмой во Владимире

По версии следствия, житель Московской области поставлял в пункты общепита города мясную продукцию, которая не отвечала требованиям безопасности

ТАСС, 23 августа. Жителя Московской области, которого подозревают в оказании услуг ненадлежащего качества, что привело к отравлению шаурмой более 100 человек во Владимире, поместили под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Владимира.

"Заключен под домашний арест житель Московской области, изготавливавший мясную продукцию, не отвечающую требованиям безопасности", - сказали в пресс-службе, добавив, что мера пресечения избрана до 18 октября.

Ранее в пресс-службе регионального следственного управления СК России сообщали, что 46-летний мужчина поставлял в пункты общепита на территории Владимира мясную продукцию, которая не отвечала требованиям безопасности. Кроме того, переработка мяса проводилась им с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм. Следствие считает, что это повлекло массовое отравление шаурмой посетителей точек общепита.

Всего с 16 августа, как сообщал губернатор Александр Авдеев, за медицинской помощью с отравлением обратились 107 человек, в том числе 23 ребенка. Причиной отравления, по предварительным данным, стало зараженное сальмонеллой куриное мясо, а также антисанитарные условия. Работа четырех точек общепита решением суда приостановлена на срок от 80 до 90 дней.