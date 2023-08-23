Никто не пострадал

БАРНАУЛ, 23 августа. /ТАСС/. В Новоалтайске произошел пожар в производственном здании, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"В Новоалтайске идет ликвидация пожара. По улице Вагоностроительной произошло возгорание в двухэтажном производственном здании. Площадь пожара составляет порядка 200 кв. м", - говорится в сообщении.

В момент прибытия первого подразделения МЧС в здании было задымление. Работавшие в здании покинули опасную зону самостоятельно.

На месте происшествия работают 24 человека и 7 пожарных автоцистерн. Пострадавших нет.