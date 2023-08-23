Экс-главу поселения в Ленобласти арестовали за ввод в эксплуатацию аварийного дома

В пресс-службе правительства региона уточнили, что речь идет об Артеме Желудове, который возглавлял поселок Приладожское с 2016 по 2020 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Суд заключил под стражу бывшего главу администрации городского поселка Приладожское в Кировском районе Ленинградской области по обвинению в превышении должностных полномочий. В 2017 году чиновник подписал, не имея на то права, разрешение на ввод в эксплуатацию трехэтажного многоквартирного дома с существенными нарушениями, допущенными при строительстве. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

"Следственным органом бывшему главе администрации МО Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства Ленинградской области уточнили, что речь идет об Артеме Желудове, который возглавлял поселок Приладожское с 2016 по 2020 год, а затем перешел на аналогичную должность в Шлиссельбурге - ее он занимал до 9 августа.

Как сообщалось ранее, в рамках уголовного дела в администрации Шлиссельбурга и по месту жительства фигуранта сотрудники СК совместно с коллегами из УФСБ провели обыски. По данным следствия, чиновник достоверно знал о том, что разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома на Садовой улице, 2, в поселке Приладожском должен был выдать госстройнадзор Ленобласти, при этом обязательной экспертизе подлежала проектная документация объекта. Экспертизу не провели, а 28 июня 2017 года глава поселения самолично подписал разрешение на ввод. В результате никто вовремя не выявил нарушения, допущенные при строительстве: отсутствие пола и рабочей дренажной системы в подвале дома, а также технических условий для подключения канализации к магистрали.

Это привело к аварийному состоянию здания и нарушению прав и интересов собственников квартир. Среди них, отмечают в СК, оказались дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которым администрация района приобрела здесь жилплощадь. Кроме того, напором грунтовых вод, отводимых от проблемной трехэтажки, подтопило ближайший частный дом.