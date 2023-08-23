В Астрахани загорелся камыш на площади 1 тыс. кв. м

Также огнем затронуто нежилое здание на площади 50 кв. м

АСТРАХАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Камыш загорелся на площади 1 тыс. кв. м в Кировском районе Астрахани, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС Астраханской области.

"В 16:57 (15:57 мск) в оперативную дежурную смену Главного управления поступило сообщение о возгорании камыша на площади 1 тыс. кв. м и нежилого здания на площади 50 кв. м в Кировском районе города Астрахани, ул. 2-я Тихвинская, 30", - говорится в сообщении.

Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара, уточнили в ведомстве.