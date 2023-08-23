В Тюмени в ДТП с автобусом пострадали 10 человек

Ford Transit развозил работников одной из организаций

ТЮМЕНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Автобус Ford Transit и легковой автомобиль Hyundai Solaris столкнулись на улице в Тюмени, 10 человек пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

"10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Тюмени. По предварительной информации, водитель Hyundai при выезде с прилегающей территории в нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки не уступил дорогу автобусу, двигавшемуся по главной дороге. В результате ДТП пострадали восемь пассажирок автобуса, а также водитель и пассажир легкового автомобиля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе УГИБДД уточнили, что автобус развозил работников одной из тюменских организаций, в момент ДТП в салоне было 11 пассажиров. На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, движение не ограничено.