Мужчина, ударивший девушку на утренней пробежке в Подмосковье, признал вину

Задержанный также рассказал, что приехал в Россию работать, а потерпевшую ударил, чтобы спасти "ее от греха"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Мужчина, который ударил девушку на утренней пробежке в Нахабине, признал вину. Об этом он говорит на видео, предоставленном ТАСС в пресс-центре МВД России.

"Да, признаю", - сказал он, отвечая на вопрос о признании вины. Мужчина также рассказал, что приехал в Россию работать, а девушку ударил, чтобы спасти "ее от греха".

Накануне утром в Подмосковье мужчина ударил кулаком по лицу девушку, совершавшую пробежку. Он задержан, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, ему грозит до пяти лет лишения свободы. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что мужчина ударил девушку из-за того, что, по его мнению, на ней были слишком короткие шорты.