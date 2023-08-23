В ДНР заявили об обстреле ВСУ шахты в Донецке

Один человек погиб, еще трое ранены, рассказали в республике

ДОНЕЦК, 23 августа. /ТАСС/. Один горняк погиб, еще трое получили ранения в результате обстрела шахты "Комсомолец Донбасса" в Кировском районе Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства угля и энергетики ДНР.

"В результате [обстрела] четверо пострадавших горняков, один из них [был] ранен очень тяжело. К сожалению, он скончался", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что при обстреле повреждения получила инфраструктура предприятия.

Шахта "Комсомолец Донбасса" расположена на северо-западе Донецка. Она была повреждена обстрелами со стороны ВСУ в 2014 году. Однако силами трудового коллектива предприятие было восстановлено и продолжало работу.