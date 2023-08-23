Адвокат Трампа Руди Джулиани сдался властям после договоренности о залоге

Всего по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии проходят 19 человек, часть из них уже сдались властям и были отпущены на свободу

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани явился в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия), где сдался властям в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году. Об этом сообщает телеканал CNN.

Джулиани сдался властям после достижения договоренности о внесении залога в $150 тыс. Это вторая по величине сумма залога, назначенная в деле о вмешательстве в выборы, больше только у самого Трампа - $200 тыс. Явка экс-президента в тюрьму запланирована на вторую половину дня в четверг.

Согласно процедурной практике в США, обвиняемые по уголовному делу подвергаются аресту. Если суд считает, что обвиняемый может до рассмотрения дела по существу находиться на свободе, то арест снимается в течение двух-трех часов. Трамп с начала этого года уже трижды подвергался подобным арестам.

Всего по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии проходят 19 человек, часть из них уже сдались властям во вторник и были отпущены на свободу.

На прошлой неделе большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против экс-президента, ряда его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Им фактически инкриминируется создание организованной группы, пытавшейся пересмотреть результаты волеизъявления. Выдвинутые против Трампа в Джорджии обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет.