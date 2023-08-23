Суд арестовал организатора незаконной экскурсии по подземным коллекторам в Москве Дубаса

Он будет находиться под стражей до 21 октября

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы 23 августа заключил под стражу организатора незаконной экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в Москве Никиту Дубаса, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Дубасу меры пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья.

Дубас будет находиться под стражей до 21 октября. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение трех суток.

Ранее суд арестовал директора компании "Спутник" Александра Кима, который размещал объявление о проведении экскурсии.

Ким и Дубас отказались признать вину. Их защита просила об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. В свою очередь следователь заявил, что гибель людей стала следствием общественно опасного преступления. "Было совершено тяжкое преступление против общественной безопасности и нравственности. Не все его соучастники установлены", - заявил следователь в суде.

Экскурсия по коллекторам подземной реки Неглинки прошла 20 августа. Группа состояла из восьми человек - диггера и семи экскурсантов. Все они погибли в результате подъема уровня воды из-за дождя. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Санкция указанной статьи предусматривает наказание для виновных до десяти лет лишения свободы.