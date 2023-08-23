Байден заявил, что не имеет точных данных о катастрофе в Тверской области

При этом президент США не удивлен произошедшим, сообщили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не располагает точными данными о крушении в Тверской области самолета, в списке пассажиров которого был Евгений Пригожин, но не удивлен произошедшим. Слова американского лидера приводит пресс-пул Белого дома.

"Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен", - сказал Байден журналистам. Говоря о причинах авиакатастрофы, он отметил, что у него "нет достаточных сведений, чтобы точно знать ответ". "В последние полтора часа я тренировался", - добавил Байден.

Бизнесджет Embraer, летевший из Москвы в Петербург, разбился в среду вечером в Тверской области. По предварительным данным, на борту были 10 человек, все они погибли. В списке пассажиров, как сообщили в Росавиации, значился Пригожин. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.