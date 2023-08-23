Движение в проливе Дарданеллы восстановили в одном направлении

Оно было полностью прекращено в целях обеспечения тушения крупного природного пожара силами авиации

АНКАРА, 23 августа. /ТАСС/. Движение судов в проливе Дарданеллы восстановлено в одном направлении. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Ранее оно было полностью прекращено в целях обеспечения тушения крупного природного пожара силами авиации.

Пожар в провинции Чанаккале возник днем ранее и под воздействием сильного ветра охватил значительную территорию, приблизившись к населенным пунктам.

В тушении пожара, охватившего 1,5 тыс. га, задействовано восемь самолетов, в том числе амфибии, порядка 30 вертолетов, свыше 200 средств наземной техники. В превентивных целях проведена эвакуация 1,2 тыс. жителей из девяти деревень, расположенных в районе пожара, а также местной больницы.