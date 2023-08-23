23 августа, 20:02,
обновлено 23 августа, 20:32
Крушение самолета в Тверской области

Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося самолета Embraer

Лев Бородин/ ТАСС
Евгений Пригожин
© Лев Бородин/ ТАСС

По данным Росавиации, полет осуществлялся на основании разрешения на использование воздушного пространства

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Росавиация опубликовала имена всех пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту разбившегося в Тверской области самолета Embraer, среди них - Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

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Также на борту находились Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матюсеев и три члена экипажа: командир воздушного судна Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов, бортпроводник Кристина Распопова.

Чекалов ранее упоминался в санкционных списках США как человек, близкий к Пригожину.

"Выполнение полета самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке", - отметили в Росавиации. 

Теги:
РоссияТверская областьКрушение самолета в Тверской области
© Информационное агентство ТАСС
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