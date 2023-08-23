В КЧР в ДТП пострадали семь человек

Среди них трое детей

ЧЕРКЕССК, 23 августа. /ТАСС/. Семь человек, трое из которых дети, госпитализированы после ДТП с двумя легковыми автомобилями, которое произошло на дороге к курортному комплексу "Медовые водопады" в Карачаево-Черкесии. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе МВД по региону.

"Сегодня в Малокарачаевском районе на 6 км автодороги "Конзавод - Коммунстрой - Медовые водопады" произошло ДТП с участием Lada Granta и ВАЗ-2104. В результате происшествия получили травмы и госпитализированы семь человек, в том числе трое несовершеннолетних", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что 42-летний водитель ВАЗ-2104 после осмотра врачами отпущен домой. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре Карачаево-Черкесии, по факту ДТП организована и прокурорская проверка. "В ходе надзорного мероприятия будут установлено все обстоятельства произошедшего, причины и условия, им способствующие, а также дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения и о несовершеннолетних. Также прокуратурой взят на контроль ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - сказала собеседница агентства.