В Приморье подтоплено свыше 70 домов

В регионе работают четыре лодочные переправы

ВЛАДИВОСТОК, 24 августа. /ТАСС/. Количество подтопленных жилых домов в Приморском крае за последние сутки выросло с 40 до 71, из которых 39 - многоквартирные, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства по делам ГО и ЧС региона. Из-за паводка от дорожного сообщения отрезаны три села.

"В настоящее время на территории 16 муниципальных образований края в 22 населенных пунктах (+20 за сутки) остается подтоплен 71 дом, из них 39 многоквартирных, 32 частных. Также подтоплена 851 придомовая территория. Переливы наблюдаются на 18 участках дорог, отрезаны 3 населенных пункта, это села Метеоритное, Измайлиха и Лимонники", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в крае организована работа четырех лодочных переправ. Есть частичное нарушение электроснабжения во Владивостоке и Лесозаводске. Всего для ликвидации последствий ЧС сформирована 181 аварийно-восстановительная бригада, привлечено 1 109 человек и 207 единиц техники.

В Приморском крае с 3 по 23 августа выпало от 110 до 332,8 мм осадков на территории 20 муниципальных образований. Последнее штормовое предупреждение синоптики объявили на 23-25 августа. Прошедший тайфун "Ханун" заполнил реки так, что теперь в регионе ждут выход воды из низких берегов и подтопление прилегающих территорий.