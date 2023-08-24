В пяти районах Приморья за два дня выпало более 100 мм осадков

Уровень воды в большинстве рек края превышает норму в 1,9 - 3,4 раза

ВЛАДИВОСТОК, 24 августа. /ТАСС/. Количество выпавших за последние два дня осадков превысило 100 мм в пяти населенных пунктах Приморского края, сообщил ТАСС ведущий специалист Приморского гидрометцентра Виктор Чулков.

"За последние два дня в большинстве районах края выпало от 30 до 120 мм осадков. Больше всего выпало во Владивостоке - 110 мм, Артеме - 122 мм, селе Новосельском Спасского района - 116 мм, Глубинном Красноармейского района - 103 мм, Малинове Дальнереченского района - 119 мм", - сообщил Чулков.

По данным гидрометцентра, водность большинства рек края превышает норму в 1,9 - 3,4 раза, отдельных рек западных и центральных районов - в 4,5 - 5,2 раза, отдельных рек южных районов до 7 раз.

В связи с прогнозируемыми дальнейшими дождями, на большинстве рек края ожидается прохождение новой волны локальных паводков. Ожидаемый подъем уровня воды составит 0,4 - 1,5 м. При значительной интенсивности дождя в верховьях рек и на малых водотоках возможны резкие подъемы воды до 2,0 м.

В Приморском крае с 3 по 23 августа выпало от 110 до 332,8 мм осадков на территории 20 муниципальных образований. Последнее штормовое предупреждение синоптики объявили на 23-25 августа. Прошедший тайфун "Ханун" заполнил реки так, что теперь в регионе ждут выход воды из низких берегов и подтопление прилегающих территорий.