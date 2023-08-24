В Приморье завершили расследование дела созданной в 1990-е годы банды "Трифоновские"

Как сообщили в региональном следственном управлении, банда совершала убийства, занималась вымогательствами и разбоем

ВЛАДИВОСТОК, 24 августа. /ТАСС/. Следователи завершили расследование по уголовному делу банды "Трифоновские" о бандитизме и убийствах, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Приморскому краю. Злоумышленники орудовали в регионе с начала 1990-х годов.

"По версии следствия, в период с 1990 года в городе Владивостоке создана устойчивая вооруженная группа (банда) "Трифоновские", в которую вошли обвиняемые, данная преступная группа продолжала свою деятельность, в том числе связанную с извлечением дохода, до момента задержания ее участников. Помимо убийств бандой совершались преступления, связанные с вымогательствами, незаконным завладением имуществом других лиц и организаций денежных средств и долей в коммерческих предприятиях", - говорится в сообщении.

Организатору и участнику банды Александру Ясину ранее уже предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. У него арестовали счета, с них на погашение долгов по налогам пошло более 181 млн рублей.

Сейчас же Ясин и члены банды обвиняются в преступлениях, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ (создание устойчивой вооруженной группы (банды)) и ч. 3 ст. 33 п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. п. "а", "в", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с бандитизмом).

"В настоящее время обвиняемые уведомлены об окончании следственных действий, материалы уголовного дела предъявлены участникам уголовного судопроизводства для ознакомления, по результатам чего уголовное дело будет направлено прокурору", - сообщает пресс-служба.

Как ранее сообщало следствие, Ясин и другие участники группы незаконно приобретали и хранили огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые вещества, которые использовались при совершении нападений. В ходе расследования уголовного дела один из них добровольно выдал несколько единиц оружия и боеприпасы. Банда продолжала свою деятельность до момента задержания ее участников.