24 августа, 02:13

В Приамурье при пожаре в частном доме погибла семья из трех человек

В числе погибших обнаружили трехлетнего ребенка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 августа. /ТАСС/. Три человека, в том числе трехлетний ребенок, погибли при пожаре жилого дома в Амурской области, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

"Установлено, что поздно вечером 23 августа в жилом доме в селе Николаевка Бурейского округа случилось возгорание, в результате которого в пожаре погибли сожительствующие мужчина и женщина, а также их малолетний ребенок 2020 года рождения", - говорится в сообщении.

Прокуратурой Бурейского района организовала проверка по факту пожара. Прокурор округа Юрий Непрынцев поставил на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе ход и результаты процессуальной проверки. 

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© Информационное агентство ТАСС
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