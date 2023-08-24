В Хабаровском крае площадь лесных пожаров сократилась до 860 га

Всего в регионе зафиксировали шесть пожаров

ХАБАРОВСК, 24 августа. /ТАСС/. Лесные пожары в Хабаровском крае регистрируются в двух районах, общая площадь превышает 860 га. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"На территории Хабаровского края зарегистрировано 6 пожаров на общей площади 862 га", - говорится в сообщении. Два возгорания на 767 га локализованы.

Как уточнили ТАСС в министерстве, очаги отмечаются в Ульчском и в имени Полины Осипенко районах. Они возникли от гроз. В начале этой недели площадь пожаров составляла порядка 2,1 тыс. га, а в начале прошлой огнем было охвачено свыше 134 тыс. га леса. Потушить пожары помогли прошедшие в регионе дожди, также улучшению обстановки способствовала работа лесопожарных формирований.

За минувшие сутки было потушено три возгорания на площади 1 470 га. Сейчас к борьбе с огнем привлечено 262 человека, задействовано 30 единиц техники, три воздушных судна.

Всего с начала пожароопасного сезона произошло 762 возгорания на общей площади свыше 907 тыс. га.

В крае введен режим ЧС из-за пожаров. Для стабилизации пожароопасной обстановки запрет на посещение лесов был продлен по 31 августа.