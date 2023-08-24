Жителя Красноярского края приговорили к колонии за незаконную вырубку 2 тыс. деревьев

По данным регионального МВД, ущерб природе составил более 5 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 24 августа. /ТАСС/. Жителя Абанского района Красноярского края приговорили к четырем годам колонии за вырубку более 2 тыс. деревьев. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Следователями полиции Абанского района было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений". Судом мужчина был признан виновным и приговорен к четырем годам лишения свободы", - сообщили в ведомстве.

По данным полиции, 46-летний мужчина в 2016-2021 годах организовал лесозаготовительные работы без разрешительных документов. За это время он спилил 810 сосен и 1 200 берез на сумму более 5 млн рублей.