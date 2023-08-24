В Приморье количество отрезанных от дорог населенных пунктов выросло до девяти

Отсутствует также проезд к ж/д станции села Лимичевка

ВЛАДИВОСТОК, 24 августа. /ТАСС/. Число отрезанных от дорожного сообщения сел в Приморье выросло до девяти, сообщает пресс-служба правительства Приморского края. На утро таких населенных пунктов было три.

"Красноармейский округ, отрезаны семь населенных пунктов: Покровка, Саровка, Новокрещенка, Метеоритный, Измайлиха, Лимонники, Дерсу. Лесозаводской округ: отрезано село Елизаветовка. Уссурийский округ: нет проезда к поселку Партизан и железнодорожной станции села Лимичевка", - говорится в сводке оперативной обстановки в крае.

Всего в крае наблюдаются переливы и размытия дорог в восьми муниципалитетах.

Из-за дождей на большинстве рек края ожидается волна локальных паводков. Прогнозируемый уровень подъема воды - 0,4-1,5 м. При ливнях в верховьях рек и на малых водотоках возможны резкие подъемы воды до 2 м.

В Приморском крае с 3 по 23 августа выпало от 110 до 332,8 мм осадков на территории 20 муниципальных образований. Последнее штормовое предупреждение синоптики объявили на 23-25 августа. Прошедший тайфун "Ханун" заполнил реки так, что теперь в регионе ждут выход воды из низких берегов и подтопление прилегающих территорий.