В Бурятии организовали проверку по факту массового заболевания детей в лагере

Количество пострадавших не уточняется

ТАСС, 24 августа. Прокуратура Бурятии проводит проверку по факту массового заболевания детей в детском лагере Прибайкальского района республики, сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона. По данным СК, у 21 ребенка обнаружены симптомы кишечной инфекции.

"Прокуратура республики организовала проверку по факту массового заболевания детей в детском лагере "Байкальский бор" в Прибайкальском районе", - говорится в сообщении. Число заболевших детей не уточняется.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению администрацией организации отдыха и оздоровления требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законов об образовании и охране здоровья несовершеннолетних.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Бурятии, идет доследственная проверка. "23 августа 2023 года днем у 21 ребенка разных возрастных групп, отдыхавших в детском санаторно-оздоровительном лагере, расположенном на территории Прибайкальского района Республики Бурятия, были обнаружены симптомы кишечной инфекции неустановленной этиологии в виде тошноты и диареи. Проведены санитарные обследования помещений пищеблока лагеря, взяты необходимые образцы для эпидемиологических исследований", - сообщили в СК. Дети будут получать лечение в амбулаторных условиях.